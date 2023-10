"Geografia della miseria e della speranza", l'autore Fabrizio Gatti a Lecco per Immagimondo

Incontro con l'autore Fabrizio Gatti domenica 22 ottobre alle 17.30 al Palazzo del commercio di Lecco, all'interno della rassegna culturale "Immagimondo" promossa da Les Cultures. Giornalista di inchieste e reportage famosissimi, Gatti ha pubblicato Viki che voleva andare a scuola (2003), Bilal, il mio viaggio da infiltrato verso L’Europa (2007 e 2022, nuova edizione), L’Eco della frottola (2010), Gli anni della peste (2013), Educazione americana (2019), L’infinito errore (2021) e Nato sul confine (2023).

Le inchieste sotto copertura

Dal 1987 ha lavorato come cronista e come inviato per il Giornale diretto da Indro Montanelli, il Corriere della Sera e L’Espresso. Dal 2022 è direttore editoriale per gli approfondimenti del quotidiano Today.it. Le sue inchieste sotto copertura e i suoi libri sono stati tradotti in tutto il mondo e hanno vinto numerosi premi internazionali, tra i quali: Premio Ryszard Kapu?ci?ski, Premio John Fante alla carriera, University of Oslo’s Human Rights Award, Premio letterario Tiziano Terzani, European Union journalist award. Da Bilal è stata tratta la serie tv di Sky Unwanted, diretta da Oliver Hirschbiegel.

A Lecco Fabrizio Gatti dialogherà con Maurizio Pagliassotti e Ilaria Sesana durante l’incontro Geografia della miseria e della speranza. Appuntamento dunque per domani, domenica 22 ottobre alle ore 17.30, nella sala conferenze del Palazzo del commercio (Palazzo Falck) in piazza Garibaldi.