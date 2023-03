Presentazione del libro "L'Impresa è donna"

Giovedì 16 marzo 2023 alle ore 20.30 nella Sala del Consiglio del Comune di Mandello del Lario si terrà un altro momento dedicato alla donna e in particolare alla donna che lavora, con la presentazione del libro intitolato L'Impresa è donna, scritto da cinque donne imprenditrici e professioniste: Anna Marras, Anna Aulico, Michaela Gariboldi (nella foto), Giada Melis e Deborah Dirani.

Cinque donne che si conoscono da tanti anni e si sono via via trasformate a seguito del percorso fatto, che come quello compiuto da ogni essere umano è stato punteggiato da inciampi, sofferenze, ostacoli grandi come il monte Ararat e precipizi.

"Scoprirci felici attraverso la sofferenza"

"Eppure - spiegano le autrici - ognuna di noi, attraversando la sua sofferenza, ha scoperto una persona felice, così felice da voler condividere con il mondo la sua felicità. Perché la felicità procede per somma e non per sottrazione: più se ne distribuisce e più cresce. Ed ecco dunque spiegata la ragione di questo libro, che è il dono di felicità che ognuna di noi vuole fare alle donne, soprattutto a quelle danneggiate come noi".

L'impresa è Donna è il titolo del libro ma anche quello di un'associazione senza fini di lucro nata dal progetto di Giada Melis, giovane imprenditrice sarda, che nel 2017 creò un evento dedicato esclusivamente all'imprenditoria femminile allo scopo di condividere esperienze e conoscenze di donne impegnate attivamente nel mondo imprenditoriale e manageriale.

Da allora, grazie alla collaborazione costante con Anna Marras, Anna Aulico e Michaela Gariboldi, "L'Impresa è donna" è presente in varie città in giro per l'Italia al fine di incoraggiare e sostenere le donne impegnate nel mondo imprenditoriale e manageriale.

Formazione per le imprese

Il loro obiettivo è avere più donne nei ruoli dirigenziali e di conseguenza intervengono non solo per dare coraggio alle imprenditrici, ma anche per contribuire a un management al femminile nelle imprese.

Come operano? Sostenendo e incoraggiando le donne che lavorano tramite giornate di formazione gratuite, durante le quali raccontano le loro esperienze di vita sia come persone che come imprenditrici, consapevoli delle difficoltà che ancora oggi le donne incontrano nel mondo del lavoro e nel conciliare l'attività lavorativa con la conduzione della famiglia.

"Con Michaela Gariboldi, l'imprenditrice che, a nome del suo gruppo, presenterà il libro, avremo modo di conoscere anche Monica Rosano, avvocata - spiega l'assessore alle Pari opportunità del Comune di Mandello Doriana Pachera - L'avvocata Rosano è presidente del comitato delle pari opportunità dell'ordine degli avvocati di Lecco, presidente della Rete Cpo degli ordini forensi della Lombardia e anche volontaria presso lo sportello gratuito di orientamento legale contro maltrattamenti e violenze attivo presso il Tribunale di Lecco. Inoltre si occupa da diversi anni di formazione nelle scuole superiori del lecchese e meratese per il contrasto degli stereotipi , ha introdotto progetti sulla legalità e sulle pari opportunità nelle scuole secondarie di primo grado. È anche componente del gruppo di lavoro presso il Cnf sul contrasto alla violenza di genere. Collabora da tre anni con la Consigliera delle pari opportunità della provincia di Lecco, Marianna Ciambrone, nel contrasto alla disparità di genere e nella risoluzione di casi di diritto antidiscriminatorio. A condurre la serata sarà la giornalista Chiara Ratti. Al termine della serata verranno estratti i tre vincitori/ vincitrici del concorso Ad ogni ritratto il suo autore".