Inaugurazione opere di Land Art

Una giornata da trascorrere in natura, un'occasione unica per incontrare gli artisti che hanno realizzato le opere di Land Art, a conclusione performance di danza contemporanea.



*Partenza consigliata (per i non residenti di Annone)

09:15 ritrovo ampio parcheggio ASL di Oggiono in via Bachelet 9 e passeggiata verso Annone guidati dai volontari di Oggiono per l’Ambiente (consigliato per agevolare il rientro finale da Ello in autonomia, seguire le indicazioni dell’Antico percorso di fede - 40 minuti circa)



Partecipazione libera, ma è consigliata l'iscrizione compilando il form a questo link bit.ly/44Lzf71

Evento gratuito, è gradita un’offerta libera a sostegno del progetto



Info e contatti:



?? 334 7368295