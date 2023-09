Inaugurazione opere di Land art

Un pomeriggio da trascorrere in natura , un'occasione unica per incontrare gli artisti che hanno realizzato le opere di Land Art, a conclusione una gustosa merenda con prodotti locali.



Partecipazione libera

Evento gratuito, è gradita un’offerta libera a sostegno del progetto



Parcheggi consigliati

Castello B.za, via Piave (per raggiungere Dolzago seguire le indicazioni dell’Antico percorso di fede - distanza 800 metri)



Dolzago, fine di via Papa Giovanni XXIII (pochi posti disponibili)