L'associazione Asd Deportivo De Perlée, con il patrocinio del Comune di Perledo, organizza l'inaugurazione della palestra di roccia di Perledo.

Un momento importantissimo per il piccolo comune lariano, che offre così l'opportunità ai propri giovani (e non solo) di trascorrere del tempo libero praticando sport, e che sport: l'arrampicata che nel nostro territorio vanta radici profonde e interpreti di altissimo livello.

Il programma

Per l'occasione sarà organizzato un intero weekend di celebrazioni: sabato 19 novembre in sala civica a Perledo presentazione del progetto parete di arrampicata, con pubblico ringraziamento alla famiglia Ferrè. Domenica 20 novembre in zona Zapel, alle 10, ai piedi della parete di roccia "Falesia dell'Oreste" si terrà l'inagurazione vera e propria con una dimostrazione di arrampicata sportiva. Interverrà Manolo Zanolla. Alle 12.30 in piazza della chiesa spazio al rancio alpino.