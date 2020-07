Doppo incontro con l'onorevole Fiocchi su ambiente, turismo e sport

Doppio appuntamento a Lecco su ambiente, turismo e sport promosse sul territorio dall'onorevole Pietro Fiocchi, eurodeputato di FdI - Gruppo Ecr.

Il primo evento, mercoledì 29 luglio alle 18.30, si intitola "Ambiente e luoghi turistici - Priorità per l'Europa", conferenza organizzata e promossa dall'onorevole Pietro Fiocchi del Gruppo Ecr, con la partecipazione dell'assessore regionale al Turismo Lara Magoni. Appuntamento al Caminetto di Via ai Poggi 150.

Il secondo evento è "Europa e sport - Una sfida per ripartire", in programma venerdì 31 luglio alle ore 18.30 al bar partenza della funivia per i Piani d'Erna, in via Prealpi 34.

Interverranno l'onorevole Pietro Fiocchi, Martina Cambiaghi assessore allo Sport Giovani Regione Lombardia, Antonio Rossi sottosegretario con delega ai Grandi eventi sportivi Regione Lombardia.