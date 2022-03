Indirizzo non disponibile

Due serate per approfondire e per volersi bene. Si intitolano "Prenditi cura del tuo cuore", a cura dell'associazione Amici del cuore e avranno come relatore il dottor Pierfranco Ravizza, cardiologo riabilitatore e presidente dell'Ordine dei medici di Lecco.

Il primo appuntamento martedì 5 aprile alle ore 21 al Cinema di Bellano, "La salute vien mangiando". Martedì 3 maggio sempre alle 21 "Chi si muove va sano e va lontano" alla sala civica di Via Marinai d'Italia.

L'ingresso è libero.