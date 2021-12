"Schivare le sirene della camorra", incontro con lo scrittore Davide Cerullo

"Schivare le sirene delle camorra". Questo il titolo dell'incontro con lo scrittore, fotografo ed educatore Davide Cerullo che si terrà venerdì 3 dicembre alle ore 20.30 nella chiesa di San Gottardo a Torre De' Busi. L'iniziativa - importante per riflettere sui temi legati al contrasto alla criminalità organizzata - è promossa dalla locale parrocchia di Torre in collaborazione con l'associazione Libera contro le mafie. L'attenzione sarà rivolta in particolare alla difficile realtà di Scampia e al ruolo fondamentale che informazione, scuola e cultura possono avere nella lotta alla criminalità organizzata.

"Da camorrista ad educatore di bambini, in mezzo una vita fatta di errori, ma anche di riscatto - spiegano gli organizzatori della serata - Raccontare Scampia e la malavita è difficile se non l'hai vissuto e a Davide Cerullo, che da lì proviene, viene bene soprattutto perchè conosce quello che di buono esiste nelle famose Vele. Oggi è un autore di successo, ma soprattutto un educatore che vuole aiutare i bambini a non fare i suoi stessi errori e a schivare le sirene della camorra attraverso la creatività e la scrittura".