"Digital su misura", un incontro gratuito con esperti di digital marketing

Un incontro dedicato al marketing digitale e a come questo può entrare a far parte della pianificazione delle micro e piccole imprese. “Digitale su misura” - in programma venerdì 14 ottobre alle ore 18.30 in via Galilei a Lecco - è un evento promosso da Confartigianato Imprese Lecco aperto a tutte le imprese - associate e non associate - appartenenti alle categorie moda, benessere, legno e arredo, grafici e fotografi e alimentaristi. Obiettivo dell’incontro: riflettere con esperti del settore a loro volta imprenditori digitali, sul ruolo determinante che oggi il digital marketing nel suo complesso ha per le imprese artigiane di piccole e medie dimensioni.

L’idea nasce dalla presidente della categoria moda di Confartigianato Imprese Lecco, Serena Dell’Olio, che si definisce “una piccola imprenditrice creativa” che ha investito nel digitale - ecommerce e social network - per rilanciare la propria attività durante la pandemia. Un caso di successo che durante la serata verrà raccontato dalla stessa presidente in un’ottica di condivisione con le altre imprese.

Accanto a lei tre professionisti lecchesi che toccheranno alcune tra le tematiche più calde per le PMI: Paola Monisso, formatrice ed esperta di strategia e marketing digitale racconterà “Come il digitale può aiutare la tua attività”, Manuela Salierno, formatrice e consulente marketing digitale spiegherà come “Vendere online con un click”, mentre Nicola Mauri formatore e fondatore di The Vortex parlerà di “Come usare (bene) Whatsapp nella relazione con i nostri clienti”. A seguito degli interventi, i partecipanti potranno approfondire le tematiche con i singoli relatori nella formula “speed date”: ogni relatore sarà a disposizione dei singoli imprenditori per 5 minuti in formula one to one.

Serena Dell'Olio: "Il digitale può essere una leva determinante per raccontarsi e attrarre nuovi clienti"

"L’idea di questa serata - spiega Dell’Olio - nasce dal mio percorso di imprenditrice che, durante i lockdown imposti dalla pandemia, si è trovata costretta a reinventare la propria attività per continuare a raggiungere i propri clienti e al contempo allargare il pubblico a cui ci rivolgiamo. Il digitale, soprattutto per le piccole realtà imprenditoriali, può essere una leva determinante per raccontarsi e attrarre nuovi clienti. È un mondo vasto, che passa in rassegna più strumenti e più linguaggi, ma che offre opportunità illimitate. In questa dinamica però bisogna trovare un giusto equilibrio tra i professionisti che senza dubbio devono affiancare l’imprenditore e il sapersi mettere in gioco in prima persona, perché nessuno meglio di noi titolari conosce meglio ciò che avviene nella propria impresa. È un percorso faticoso, ma che porta a risultati importanti. Durante la serata toccheremo tutti questi aspetti e capiremo insieme ai professionisti di cosa possiamo avere bisogno, cosa possiamo imparare a fare noi e dove invece è necessario l’intervento del professionista".

Matilde Petracca: "Confartigianato intende supportare i propri associati nelle nuove sfide"

"Il modo di fare impresa artigiana - commenta Matilde Petracca, vice segretario generale Confartigianato Imprese Lecco - è stato totalmente stravolto dalla pandemia. Chi è stato capace di 'sfruttare' questo terribile periodo storico investendo in digitale e formazione non solo è riuscito a sopravvivere alla bufera, ma ne è uscito cambiato e rafforzato. Ora che il solco è tracciato, pur mantenendo saldi i valori del saper fare artigiano, il digitale e in particolare il digital marketing possono essere la chiave di volta per raggiungere nuovi traguardi imprenditoriali. Confartigianato intende quindi supportare i propri associati in queste nuove sfide e fare da apripista anche nei confronti delle aziende non iscritte all’Associazione e di aspiranti e giovani imprenditori: la diffusione della cultura imprenditoriale sul territorio rientra negli obiettivi associativi volti a migliorare l’intero sistema economico su cui opera Confartigianato". Iscrizioni gratuite su artigiani.lecco.it