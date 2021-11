Incontro e sessione di running con il campione del mondo di corsa in montagna Henri Aymonod

Appuntamento con il campione del mondo di corsa in montagna Henri Aymonod. Quando? Il 13 novembre alle 9.30 The North Face, in collaborazione con lo store Df Sport Specialist di Bevera di Sirtori, offrirà agli appassionati di trail running la possibilità di incontrare l'atleta aostano e di correre insieme a lui.

Oltre a poter ascoltare dalla voce di Henri il racconto dei suoi recenti successi che lo hanno consacrato sulla scena internazionale, l’evento sarà l’occasione per poter testare sul campo la nuova Collezione footwear Vectiv sviluppata da The North Face e perfetta per rispondere alle specifiche esigenze di running e hiking sui percorsi off-road.

L'evento è gratuito previa registrazione al seguente link.

Il programma

Sabato 13 novembre

- Ritrovo con Henri Aymonod presso lo store DF Sport Specialist alle ore 09:30

- Start Running Session 10.00 (durata 1 ora circa)

I partecipanti alla running session riceveranno in omaggio una pratica borraccia morbida con cannuccia per accompagnarli nei loro allenamenti outdoor.

L'evento si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti-Covid attualmente vigenti.

