"Come ottenere ripresa e resilienza": incontro con Elsa Fornero

Avendo, finalmente, soldi a disposizione, cosa faremmo per migliorare le capacità economiche del Paese, i suoi servizi, la sua sicurezza, l'istruzione, ecc.? E come fare a rendere questi fondi veramente produttivi e non, magari, solo un meccanismo per acquisire consenso? E, anche in caso di avere un piano ben congegnato, abbiamo le capacità amministrative e gestionali per arrivare al completamento dei progetti?

In definitiva, la disponibilità delle risorse del cosiddetto ”recovery plan” apre oggettivamente ampie prospettive di investimenti positivi e proficui, ma il Paese sarà in grado di sfruttare l’occasione?

Elsa Fornero, con la conduzione di Agnese Massaro, per ”la Semina”, ci guiderà a comprendere la portata della sfida che attende il Paese.

Elsa Fornero, professore ordinario di Economia politica presso l'Università di Torino, ha ricoperto diversi incarichi istituzionali a livello nazionale e internazionale. Dal 16 novembre 2011 al 28 aprile 2013 è stata ministro del Lavoro e delle politiche sociali, con delega alle Pari opportunità, nel governo guidato da Mario Monti. Il suo nome è legato alla riforma del sistema pensionistico e a quella del lavoro varate

durante quella legislatura.

Agnese Massaro, classe 1970, si definisce «donna, mamma ed avvocata, sognatrice e caterpillar nella mia ferma volontà di dare il mio piccolo contributo per lasciare un mondo migliore a chi verrà».

