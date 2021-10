Incontro con Fra' Riccardo Rota, medico in Tanzania

Se c'è una cosa che la pandemia ci insegna e ci ricorda a tutti quanti è proprio il principio di uguaglianza. Il Covid-19 ci ha ricordato che siamo figli dello stesso pianeta e ci ha insegnato il principio e l'importanza di una salute globale.

Per questo "La Semina" invita ad approfondire la realtà sanitaria africana, attraverso l'esperienza diretta di Fra’ Riccardo Rota Graziosi, un frate francescano che opera come medico esperto di malattie infettive in Tanzania, presso l'Ospedale di Ikonda: “Cenni su alcune malattie infettive in Tanzania”.

L’appuntamento è per mercoledì 6 ottobre, ore 18:15.

Diretta streaming su:https://www.facebook.com/laseminaofficial

https://www.youtube.com/channel/UCj0Hp6KG9k7glqlAp8cHxFw

Fra' Riccardo Rota Graziosi, della Provincia Sant'Antonio dei frati minori del Nord Italia.

Laurea in Medicina Chirurgia nel 1980 Università di Pavia, Specializzazione in Malattie Infettive Università di Pavia nel 1994, Corso di Addestramento in Ecografia Internistica nel 2016 all'Ospedale San Raffaele di Milano.

Ha lavorato prima in Burundi, poi a Bukoba in un ospedale della Diocesi e dal 2017 lavora al Consolata Hospital di Ikonda, Tanzania.