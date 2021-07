Chi ha partecipato alle manifestazioni di Genova 2001 spesso ne porta un segno. C’è chi è stato picchiato, chi continua a sognare quei giorni, chi ha deciso di non avere figli, chi ha cambiato completamente vita e chi ha perso di vista il “movimento” ma spesso, in modo sotterraneo, ha continuato ad andare in direzione ostinata e contraria, perpetuando quello spirito.

A 20 anni dai giorni del G8 di Genova molte domande sono ancora aperte. Perché è importante raccontare Genova a chi per anagrafe, per distrazione o per scelta non c’era? Che cosa è stato del “movimento”, di quell’afflato collettivo massacrato dai manganelli e dai media? In quali rivoli si è disperso il fiume di persone che ha manifestato? Qual è infine l’eredità, di Genova e chi ha raccolto e perpetuato questo capitale di idee?

A queste e ad altre questioni risponde il libro "2001-2021. Genova per chi non c’era” (ed. Altreconomia), attraverso 20 testimoni privilegiati che a Genova c’erano.

Tra loro anche Enrica Bartesaghi (già Comitato verità e giustizia) che venerdì 16 luglio alle 21, con Massimo Acanfora, curatore del volume insieme ad Angelo Miotto, dialogherà in presenza con la cittadinanza al dibattito organizzato dal Circolo Arci Spazio Condiviso, ANPI di Galbiate e Valle San Martino, Qui Lecco Libera, Dinamo culturale.

Appuntamento alla cereria "A lume di candela" di via Beccaria 5, Lecco.

Prenotazione obbligatoria tramite questo form: https://forms.gle/LTgJHQrYLvroHnRK6

