“Il bilancio di previsione degli enti locali: facciamo che i numeri non mentano e rendiamoli di più semplice comprensione"

Dopo il grande successo dell’incontro tematico di martedì scorso sul turismo con la partecipazione di oltre 200 persone raggiunte in diretta e oltre 2000 accessi in streaming, continua il ciclo di incontri online “Mercoledire la politica", organizzato dall’Associazione Libertà Protagonista.

Mercoledì 24 marzo alle ore 21 sarà la volta dall’ex Segreteria Comunale di Lecco Michele Luccisano.

Il Dott. Luccisano ci farà comprendere il bilancio di previsione nella sua struttura, le modalità di lettura e traduzione dei numeri.

Ci accompagnerà, schivando inciampi insidiosi dettati dalla complessità dell’argomento, alla comprensione di uno dei documenti di pianificazione economica e programmazione politica più importanti della macchina pubblica comunale, che determina nel corso degli anni dove e come vengono destinate le risorse pubbliche locali; il Dott. Luccisano dialogherà con Simone Brigatti neo consigliere comunale.

Per partecipare all’incontro, attraverso la piattaforma Zoom, è necessario iscriversi tramite il form di iscrizione sulla pagina Facebook «Libertà Protagonista» o via email all’indirizzo libprolecco@gmail.com. L'evento sarà trasmesso anche in diretta streaming attraverso i canali social dell’Associazione, come la pagina Facebook e il relativo canale YouTube.