Un percorso di accompagnamento e sostegno psicologico al servizio dei cittadini del territorio lecchese, particolarmente significativo considerata la pandemia che ha costretto a vivere la scomparsa dei propri cari e a dover affrontare gravi problemi sociali spesso in condizione di isolamento e solitudine.

“Come porsi in ascolto della perdita e del lutto”. Questo il nome del progetto promosso da Auser Leucum ODV e Gruppo Aiuto Mesotelioma ODV, con il finanziamento di Regione Lombardia nell’ambito del bando “Innovare per crescere”, che si propone l’obiettivo di approfondire "I movimenti del lutto e della perdita".

Il terzo appuntamento è in programma sabato 25 settembre dalle 9.00 alle 18.00 presso il Circolo Libero Pensiero di Lecco.

Un vero e proprio momento di condivisione e approfondimento , rivolto a chi ha perso un proprio caro o ha subito una perdita.

Per iscriversi e avere ulteriori informazioni, è possibile contattare, entro il 21 settembre al numero 351 655 0492 .

L’incontro verrà tenuto da life coach dell’Ontos Center .

Le tematiche trattate, ovvero il sostegno delle persone nel processo di elaborazione del lutto e di perdita, l’aiuto attraverso colloqui individuali e/o interventi di gruppo, la condivisione delle esperienze per ritrovare un nuovo equilibrio.

L’incontro gratuito di gruppo della durata di un giorno, presso il Circolo Cooperativa Libero Pensiero via Isidoro Calloni, 14 Lecco per osservare e ascoltare, sotto la guida di professionisti qualificati, come ciascuno dei partecipanti stia vivendo il proprio lutto/perdita toccando i vari aspetti del processo di elaborazione.

