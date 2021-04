“L’Europa tra sfide globali e rinnovata partnership transatlantica”

Continuano gli incontri tematici organizzati dall'Associazione lecchese "Libertà Protagonista". Il prossimo si terrà oggi, martedì 13 aprile alle ore 21, sempre online.

«Questa volta parleremo di Europa con Paolo Alli, new-resident Senior Fellow dell'Atlantic Council e già presidente dell'Assemblea parlamentare Nato e con Simone Crolla, Consigliere delegato American Chamber of Commerce in Italy, docente LUISS - spiegano gli organizzatori - Quali sfide globali ci aspettano? Governiamo gli strumenti per il commercio e gli investimenti che ci permetteranno di essere competitivi? Cercheremo di dare risposte a queste domande approfondendo gli aspetti collegati.

Per chi non si fosse ancora iscritto e volesse partecipare tramite la piattaforma Zoom è necessario compilare il form d’iscrizione: https://forms.gle/ RYhcWM1bzqgWC14K7 Gli incontri saranno trasmessi anche sul canale YouTube dell’Associazione https://www.youtube.com/ channel/ UCmjBzSK8WRivLQDR6YD8eDge sulla sua pagina Facebook https://www.facebook.com/ libertaprotagonista.