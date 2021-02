Ecomafie e traffici illeciti di rifiuti: se ne parla il 25 febbraio via web

Nuova iniziativa online promossa dal Circolo Ambiente Ilaria Alpa e dall'Arci per parlare dell'allarmante fenomeno legato a ecomafie e traffico illecito di rifiuti. Dopo il primo appuntamento di settimana settimana, il secondo video-incontro della rassegna "4 colpi alla 'ndrangheta" si terrà giovedì 25 marzo alle ore 17,30, sulla piattaforma Zoom e avrà per titolo "I traffici illeciti di rifiuti in Lombardia".

Un focus specifico verrà rivolto all'illegalità criminale nel traffico dei rifiuti, tra roghi e depositi abusivi, che hanno interessato la Lombardia e anche le province di Como e Lecco. All’evento pubblico interverranno due relatrici: Silvia Bonardi, magistrata della DDA di Milano, che ha seguito le principali indagini relative ai roghi di rifiuti e ai traffici ambientali in Lombardia, e Monica Forte, presidente della Commissione regionale Antimafia. L’incontro sarà moderato da Roberto Fumagalli, presidente del Circolo Ambiente “Ilaria Alpi”.

«La Lombardia ha rischiato, in particolare nel periodo 2017-2018, di diventare la nuova “terra dei fuochi” - ricordano i promotori dell'incontro online - Questo in seguito ai numerosi roghi di rifiuti che hanno interessato molti territori, tra cui la provincia di Como. Da quanto emerso in un’inchiesta condotta dalla DDA di Milano, la stessa città di Como è diventata il crocevia di trasferimenti illeciti di rifiuti tra il Nord e il Sud Italia. A inizio mese lo stesso procedimento penale ha portato il Tribunale di Como a comminare condanne in primo grado, fino a 4 anni ai gestori, a loro volta legati ad esponenti locali della ‘ndrangheta, di due depositi in città; i responsabili risultano accusati "di aver smaltito illegalmente 14mila tonnellate di rifiuti in impianti di trattamento rifiuti di Como". Di recente anche il territorio delle provincia di Lecco è stato interessato da vicende legate ai traffici illeciti di rifiuti. Infatti è di pochi giorni fa l’operazione, guidata dalla DDA di Milano, che ha portato agli arresti di alcuni esponenti legati alla ‘ndrangheta, che, secondo le accuse, operavano affari illeciti con rifiuti radioattivi».

Si ricorda che la Rassegna "4 colpi alla 'ndrangheta" è organizzata dal Circolo Ambiente "Ilaria Alpi" e dall’Arci Como, con il patrocinio dei Comuni di Alzate Brianza, Cabiate, Carugo, Inverigo, Lurago d'Erba e Mariano Comense. L’incontro del 25 febbraio è inserito anche nell’ambito del progetto “Como futuribile”, di Arci Como, Auser Como, Legambiente Como e L’isola che c’è, a cui hanno aderito altri sodalizi, tra cui il Circolo Ambiente “Ilaria Alpi”.

Il progetto ha per tema la sostenibilità, che si articola anche attraverso giustizia e legalità. L’incontro si terrà sulla piattaforma Zoom e sarà trasmesso in diretta sulle pagine Facebook delle associazioni. Il link di accesso è pubblicato anche sulle pagine web: www.arcicomo.it - www.circoloambiente.org - www.ecoinformazioni.com