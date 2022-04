Cadi sette volte, rialzati otto. Nello sport come nella vita (3^ serata)

"Cadi sette volte, rialzati otto. Nello sport come nella vita": questo antico pensiero giapponese, scritto dal guerriero zen Yamamato Kunetomo a inizio 1700, è alla base del ciclo di incontri organizzato dall'associazione di genitori "Fuoriclasse" di Mandello.

Il primo si è svolto al salone dell'oratorio di Bellano, il secondo al cineteatro Fabrizio De Andrè di Mandello. Il terzo andrà in scena il 27 aprile a Barzio.

Presenti cinque atleti

Alla tavola rotonda parteciperanno alcuni atleti lecchesi: Daniel Antonioli (wintertriathlon e corsa in montagna), Rosita Rota Gelpi (corsa in montagna, atletica), Elena Maria Bonfanti (atletica), Maicol Rastelli (sci di fondo), Paolo Riva (ex atleta e tecnico di sci di fondo). Condurranno la serata Katia Selva e Samuele Biffi.

Il ciclo di incontri, dal tema "Sport e vita", fa parte del progetto proposto da Fuoriclasse odv - genitori e sostenitori dell'IC A. Volta di Mandello con partner i Comuni di Mandello e Abbadia, il Punto Giovani di Mandello, la cooperativa Sineresi di Lecco, l'associazione Sesta Classe di Bellano, la Scuola dell'Infanzia di Esino, Compiti Point, le Parrocchie di Abbadia, Mandello e Bellano e le associazioni sportive Canottieri e Polisportiva di Mandello e Nordik Ski di Primaluna.

L'incontro è aperto a tutti (muniti di mascherina e Green pass rafforzato) con priorità per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado. La partecipazione è gratuita previa iscrizione al seguente link.