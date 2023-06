Una pedalata da fine del mondo

Trova spazio nel calendario degli eventi estivi promosso dal Comune di Lecco la serata dedicata all'ultima avventura della sportiva lecchese Stefania Valsecchi, in programma sul palco di piazza Garibaldi giovedì prossimo, 8 giugno, a partire dalle 21.

In scena la pedalata di 1.300 chilometri che Stefania Valsecchi, ha condiviso a inizio 2023 con Eleonora "Lola" Delnevo: 25 giorni sui pedali, in bicicletta (Stefania) e hand bike (Eleonora), per un'esperienza a due, senza il supporto di alcun mezzo, con al seguito tenda, materassino e sacco a pelo, oltre al necessario per scaldare le vivande. Una vera e propria pedalata alla fine del mondo, da El Chalten a Ushuaia, la città più a sud del mondo, nella Terra del Fuoco.

"Legame speciale tra Lecco e Patagonia"

"Stefania e Lola hanno confermato il legame della nostra città con la Patagonia - sottolinea l'assessore all'Attrattività territoriale del Comune di Lecco Giovanni Cattaneo - Le ringraziamo per aver osato una nuova impresa e per la capacità di strappare un sorriso a tutti quelli che hanno incontrato lungo la strada, nonostante la fatica e i chilometri. Ambasciatrici del nostro territorio, anche loro 'nate in salita', con il gusto di mettersi alla prova ed esplorare il limite. Sul palco salirà in questo caso Stefania, che tutti conosciamo come Steppo, all'interno di un percorso che proseguirà e vogliamo portare avanti nei prossimi mesi, per rilanciare i racconti di tutti quelli che testimoniano quanto Lecco ami la montagna".

Il programma della serata, a ingresso libero, senza prenotazione, prevede, accanto all'intervento della protagonista lecchese, la proiezione di un video reportage del viaggio.