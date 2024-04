Inizia a maggio un percorso per entrare nella mente e nel cuore dei cavalli

Riconoscere le emozioni del cavallo, capirne la struttura sociale e quindi le necessità di gestione, comprendere il suo linguaggio fatto di mimiche facciali, posture e micro-espressioni... sviluppare uno spirito critico indipendente per valutare le proposte che istruttori e addestratori ti fanno: tutto questo è "Equin(d)i 2024"



Il Percorso di Formazione in Etologia Equina Equin(d)i 2024 è organizzato in 3 incontri di due giornate ciascuno.

Il 1° fine settimana apre il ciclo con la comunicazione e le emozioni del cavallo, la base per iniziare a comprenderne il mondo interno.

Dialogo ed emozioni aprono la strada alla relazione, per cui nel 2° fine settimana parleremo dell'approccio cognitivo-relazionale e della struttura sociale del cavallo, per capire come imposta le relazioni.

E' una struttura complessa, che richiede ottime abilità cognitive, tema del 3° fine settimana, in cui vedremo anche come coltivare queste abilità per lo sviluppo di una personalità confidente e prosociale.



Fra le attività pratiche: osservazione dal vivo delle interazioni fra i cavalli, costruzione di arricchimenti ambientali, test cognitivi, lavoro sulle soglie ed espansione della zona di comfort, "guardami" (lo sguardo come connessione con il cavallo).



Il percorso è ufficialmente riconosciuto dall'Ente di Promozione Sportiva ASI Sport Equestri, affiliato CONI.



La docente è la dott.ssa Rachele Malavasi, esperta in etologia equina, divulgatrice scientifica e tecnico equestre. Ha formato più di 1000 persone in tutta Italia ed è attualmente attiva nella ricerca scientifica con collaborazioni con l'Università di Padova e Bologna.



Per informazioni e prenotazioni, contatta ASD Oasi La Valletta a info@oasilavalletta.com - 3423375537



Studiare il comportamento del cavallo è un atto di responsabilità che, se vorrai, ti cambierà la vita.