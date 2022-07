Festa del mirtillo in Valsassina

Siete ghiotti di frutti di bosco e in particolare di mirtilli? Ecco allora l'evento che fa per voi. Sabato 30 luglio si terrà infatti in Valsassina la Festa del Mirtillo. L'appuntamento è per le ore 20.30 nel comune di Introbio, all'interno dell'area di Prà Baster.

L'iniziativa, promossa dal Comune e della biblioteca, prevede una cena degustazione a base di mirtilli, seguita da una serata danzante con il complesso musicale "I Manzoniani".