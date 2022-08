Mercatini dell'hobbistica a Introbio

Continuano gli eventi estivi in Valsassina. A Introbio, dopo gli incontri con l'autore, ecco ora i mercatini dell'hobbistica e la visita guidata a Villa Migliavacca su iniziativa dell'Amministrazione comunale.

L'appuntamento è per domenica 7 agosto: l'esposizione degli hobbisti si terrà in piazza Cavour e in via Roma durante l'intera giornata. I presenti potranno inoltre visitare il Piccolo museo dell'elettricità dalle ore 14 in Villa Migliavacca (info e prenotazioni al numero 346/3472168). Sempre domenica a Introbio andrà in scena lo spettacolo per bambini a cura di Cisko, con inizio alle ore 15.30 in piazza Cavour. Tutta la popolazione è invitata.