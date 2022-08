In Valsassina la prima tappa della rassegna “Il Grande Sentiero. Habitat, culture, avventure”

Si apre a Introbio, in Valsassina, la storica rassegna cinematografica e culturale “Il Grande Sentiero. Habitat, culture, avventure”, organizzata dall’associazione bergamasca Laboratorio 80 e dedicata a montagna, viaggi e ambiente. La 14esima edizione si svolgerà a Bergamo e provincia fino al 5 settembre, ma la prima serata è al Rifugio FALC: venerdì 19 agosto, alle ore 21, è prevista l’inaugurazione della manifestazione con la proiezione in quota del film Sogni di Grande Nord di Dario Acocella (Italia, 2021, 82’). Protagonista è lo scrittore di montagna Paolo Cognetti, in viaggio in compagnia dell'amico Nicola Magrin dalle Alpi all'Alaska: un’occasione per analizzare il rapporto tra uomo e natura ripercorrendo le parole di alcuni dei grandi maestri della letteratura americana.

Il film è preceduto dal cortometraggio Clair De Lune di Fabio Bozzetto e Diego Zucchi (Italia, 2022, 6'), ambientato in una foresta sempre più minacciata dalle attività umane. La serata è a partecipazione gratuita, organizzata in collaborazione con Libreria Palomar di Bergamo: prima di salire, gli spettatori potranno passare in libreria e regalare un libro al rifugio (info: libreria.palomar@tiscali.it, tel. 035.271323). Con 15 appuntamenti in 14 luoghi diversi, 19 proiezioni cinematografiche in anteprima, quattro incontri in musica e parole e oltre 25 collaborazioni con enti e associazioni, "Il Grande Sentiero. Habitat, culture, avventure" è l’ormai storica rassegna cinematografica e culturale di Laboratorio 80 dedicata ad ambiente, montagna, viaggi, avventure e vita nella natura.

In pieno dibattito sull’emergenza clima, la 14esima edizione della manifestazione prevede un viaggio a tappe fatto di film e incontri, da venerdì 19 agosto a lunedì 5 settembre, per proporre esperienze e riflessioni diverse e nuove sulla relazione con l’ambiente, raccontare progetti di riqualificazione e di sostenibilità. Gli appuntamenti sono in rifugi alpini, parchi, piazze, musei e cortili: a Bergamo, Valbondione, Gorno, Ponteranica, Lizzola, Colere, Averara e, per la prima sera, a Introbio in provincia di Lecco. Per il pubblico sarà sempre possibile arrivare a piedi, in bici o in auto. La partecipazione è sempre gratuita (ad eccezione di due serate al cinema).

Spiega Sergio Visinoni, organizzatore di Laboratorio 80: “Anche quest’anno Il Grande Sentiero consolida la sua natura nomade, arricchendosi di esperienze, collaborazioni e esplorando nuovi luoghi. E cercando l’avventura, non solo negli angoli più remoti delle Orobie o nei racconti di viaggi intorno al mondo ma anche, e perché no, negli angoli dietro casa. Le serate all’aperto permetteranno di trovare sollievo dal caldo e aggiungeranno qualche spunto interessante, come avviene da anni, sul tema del rispetto per l’ambiente, mai come quest’anno divenuto urgente". Info e prenotazioni: www.lab80.it/ilgrandesentiero