Irene Grandi a Lecco con il concerto "Io in blues"

A febbraio una delle più grandi cantanti italiane si esibirà in concerto a Lecco. Irene Grandi porterà infatti nella città del Manzoni lo spettacolo del tour "IO in Blues" all'interno della stagione teatrale 2022-2023 promossa dal Comune di Lecco. L'evento si terrà sabato 25 febbraio 2023 alle ore 21 presso l'Auditorium di Casa dell'Economia di via Tonale 30.

Un viaggio nel blues

Il Blues, tra i generi musicali alla base della musica moderna, viene così interpretato dall'autrice di "In vacanza da una vita", "Bruci la città", "Se mi vuoi" e altri celebri brani che renderà omaggio ad alcuni dei più carismatici artisti internazionali. "IO in Blues" è anche un tributo alle radici di Irene - nella foto tratta dal sito internet dell'artista - alla sua formazione musicale e alle prime esperienze sul palco. Sarà un concerto fatto di brani che attraversano un arco temporale che va dagli anni '60 fino ai '90, canzoni che sono blues nell'anima.

Dove acquistare i biglietti

È già possibile acquistare i biglietti online e, negli orari di apertura, presso la biglietteria del teatro, attualmente attiva in via Carlo Gomes 8 a Maggianico, oltre che all’Infopoint di piazza XX Settembre 23. Per informazioni è possibile contattare il servizio cultura e grandi eventi del Comune di Lecco allo 0341 481140/142/143 o scrivere a teatro@comune.lecco.it.