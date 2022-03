“IterFestival” entra nel vivo con ospiti di primo piano

Da Pablo Trincia a Tiziana Ferrario, da Sveva Casati Modignani a Giovanni Impastato. Nomi di primo piano per la seconda parte di IterFestival 2022, la manifestazione promossa dal Consorzio Brianteo Villa Greppi con la collaborazione de Lo Sciame Libri di Arcore e la direzione artistica di Martina Garancini e Claudia Frauto. Un’edizione aperta lo scorso sabato 5 marzo e che in queste settimane ha già portato nei comuni del Consorzio Villa Greppi una carrellata di incontri con gli autori delle più interessanti novità editoriali: un festival che prosegue ora la sua corsa sino al prossimo 8 di aprile. Ecco i prossimi appuntamenti in programma.

Alessandro Gelain a Viganò

Entrando nel dettaglio, ad aprire questa seconda parte è l’incontro in programma per martedì 22 alle 21, quando la sala civica di Viganò ospita la presentazione di “Il re degli dei. Zeus e le divinità greche: le meravigliose storie del mondo antico” di Alessandro Gelain, autore del podcast Mitologia. Un libro, questo, edito da Sperling & Kupfer e che Gelain dedica a Zeus e all’universo della mitologia greca, spiegando le origini del mondo antico tra dei, mostri e titani.

Mattia Muratore a Verano Brianza

Venerdì 25 marzo alle 21 si raggiunge la biblioteca di Verano Brianza per l’appuntamento in compagnia del brianzolo Mattia Muratore, classe ’84, cresciuto ad Arcore. Nel suo libro “Sono nato così, ma non ditelo in giro” (edito da Chiarelettere), Muratore racconta la sua vita e la convivenza con l’osteogenesi imperfetta, chiamata anche “malattia delle ossa di cristallo”, e lo fa con un tocco di ironia e leggerezza, costruendo una storia non tanto di dolore o sofferenza, bensì di una eccezionale quotidianità fatta di primi appuntamenti, concerti e derby.

Laboratorio creativo a Monticello

C’è spazio anche per un nuovo laboratorio creativo per i più piccoli. In programma per sabato 26 alle 16 nella biblioteca di Monticello Brianza, infatti, l’incontro con autore, lettura e laboratorio creativo rivolto a bambini dai 4 agli 8 anni e con protagonista Manuel Vertemara, autore de “Il signor Balena ha il raffreddore” (prenotazione obbligatoria all’email: attivitaculturali@villagreppi.it).

Pablo Trincia a Sirtori

Dopo quasi una settimana di pausa, si riprende giovedì 31 marzo con tre giorni fitti: innanzitutto, il 31 alle 21 nell’Aula Magna Niso Fumagalli di Sirtori, si recupera l’incontro con il noto giornalista e autore televisivo Pablo Trincia, originariamente in programma per il 18. Al centro della serata il suo “Romanzo di un naufragio. Costa Concordia: una storia vera” (Einaudi), libro con cui Trincia racconta lo splendore del divertimento a bordo della Concordia e il trauma dell’impatto, lo smarrimento e la lotta per la sopravvivenza.

Tiziana Ferrario parlerà di Afghanistan

Slitta a data da destinarsi, invece, l’incontro con Andrea Riscassi in ricordo della compagna Francesca Barbieri nota come Fraintesa (aggiornamenti sul sito www.villagreppi.it), mentre venerdì 1 aprile alle 21 a Sirone (Cineteatro Parrocchiale) è la volta della giornalista Tiziana Ferrario, a Iter per parlare del suo libro “La principessa afghana e il giardino delle giovani ribelli” (Chiarelettere). Dopo aver raccontato l’Afghanistan come inviata di guerra a Kabul, Tiziana Ferrario dà voce a una donna afghana la cui famiglia è stata costretta all’esilio. Homaira, la principessa che dà il titolo al libro, è stata la nipote dell’ultimo sovrano afghano, Re Zahir Shah; oggi osserva il sangue scorrere nuovamente sulla sua terra e si prende cura delle donne che bussano alla sua porta.

Sveva Casati Modignani a Missaglia

Si raggiunge il Salone Polivalente dell’oratorio di Missaglia, poi, sabato 2 aprile alle 17, quando ospite della kermesse sarà un altro nome di primo piano: Sveva Casati Modignani (nella foto sopra). Un pomeriggio che metterà al centro l’ultimo libro della scrittrice, “L’amore fa miracoli” (Sperling & Kupfer), che dopo “Festa di famiglia” e “Segreti e ipocrisie” ripropone le storie dello stesso gruppo di quattro giovani amiche, qui alle prese con nuovi amori.

Giovanni Impastato a Bulciago

Infine, ultimi due appuntamenti di questa edizione, quelli in cartellone per il 7 e l’8 aprile: giovedì 7 alle 21 (nella palestra del centro sportivo di Bulciago) tocca a un altro evento attesissimo: quello con protagonista il fratello di Peppino Impastato, Giovanni, autore del libro “Mio fratello. Tutta una vita con Peppino” (Libreria Pienogiorno), vero e primo romanzo della vita di Peppino. Venerdì 8 aprile alle 21 si chiude, invece, a Casatenovo (salone dell’oratorio di Rogoredo), dove Luigi Garlando presenta il suo “L’album dei sogni” (Mondadori), romanzo con cui il noto scrittore e giornalista sportivo narra l’avventura di quattro fratelli che hanno inventato un mestiere, creato un impero e fatto sognare, con i loro album Panini, generazioni di bambini. Per aggiornamenti sul festival: www.villagreppi.it