Un appuntamento imperdibile per valorizzare la tua immagina unica.

Sabato 5 marzo alle ore 14.30 (con secondo turno alle 16.30, per cui al momento i posti sono esauriti) allo studio Le Radici della Danza in via Donzelli 2 a Montevecchia si svolgerà "Just be yourself", durante il quale la consulente di immagine Emanuela Benanti parlerà dell'utilizzo della consulenza d'immagine come strumento per acquisire consapevolezza di sé e aumentare l'autostima. Saranno proposti alcuni consigli pratici per poter prendere confidenza con la propria immagine, l'abbigliamento e il make-up.

Per contatti Emanuela Benanti (347 2179193), info@emanuelabenanti.it, IG emanuelaconsulenteimmagine. L'evento è gratuito su prenotazione, posti limitati.