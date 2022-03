Prezzo non disponibile

"Kabrabesol: mostri e leggende della Grigna", apericena e letture al Parco Valentino. Bellissimo evento ai Piani Resinelli in programma sabato 5 marzo.

Il ristorante Parete Ovest e Bar Ristorante Dal Tusett organizzano una notte di paura dedicata al Kabrabesol e altri mostri leggendari della Grigna.

La serata inizia alle 19 con un apericena, per poi intraprendere un viaggio alla scoperta delle figure più spaventose della tradizione percorrendo a piedi il Parco Valentino.

Nel bosco, allestito per l'occasione, i partecipanti ascolteranno storie paurose e incontreremo oscuri personaggi. Un'avventura da vivere con tutta la famiglia. Gli organizzatori consigliano torce, abiti e scarpe adatte.

Le previsioni per sabato danno neve debole: la serata si svolgerà in ogni caso. Il costo è di 15 euro a persona. Per iscriverti contattaci tramite whatsapp al numero 3405987255.