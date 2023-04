Kanto - Feeling experience apre anche a Lecco. Il noto ristorante presente in via Nazionale, Colico, fa il suo ingresso nella città capoluogo: in via Col di Lana, 6, dal prossimo 25 aprile sarà presente un locale dall'atmosfera ricercata e “un'armonia perfetta da gustare anche con gli occhi”. Ogni boccone “ti condurrà alla scoperta dei sapori della cucina giapponese grazie agli “ingredienti freschi e di qualità che si trasformano in opere d'arte con abbinamenti da assaporare in tutta la loro creatività”.

Per prenotazioni:

Colico - 0341 591625

Lecco - 0341 503812

I menù: https://www.kanto.it/

Lunedì chiuso

Martedì - domenica 12:00 - 15:00; 19:00 - 23:59