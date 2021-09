Arriva a Lecco l'iniziativa dell'Automobile Club d'Italia "Karting in Piazza", con la tappa organizzata per il 22 e 23 settembre prossimi a Lecco, in piazza Garibaldi, da Automobile Club Lecco, con il patrocinio del Comune di Lecco e il sostegno di Electro Adda.

"Karting in Piazza" è un programma dedicato ai giovani studenti della scuola primaria finalizzato all'educazione alla sicurezza stradale e alla valorizzazione della pratica sportiva come fattore di crescita dell'individuo. L'iniziativa è proposta in due step diversi: un momento preparatorio, che per questa edizione è previsto in forma digitale attraverso un contributo video che viene messo a disposizione delle scuole aderenti, e l'esperienza vera e propria con la guida dei kart.

L'evento dedicato ai bimbi degli Istituti lecchesi coinvolgerà 7 classi delle scuole primarie, per un totale di circa 150 bambini di età compresa fra i 7 e i 9 anni. Ogni classe visionerà autonomamente il filmato propedeutico alla partecipazione alla prova pratica, che avrà poi luogo in Piazza Garibaldi con momenti dedicati alle singole classi. Per ogni bimbo è prevista la consegna di un diploma di "Ambasciatore della Sicurezza Stradale", oltre a quella di alcuni gadget brandizzati ACI.

Il formato è originale ideato e realizzato a livello nazionale da esperti di ACI che coniuga in maniera innovativa le conoscenze esclusive derivanti dalle molteplici attività dell'Ente, che spaziano dall'educazione stradale all'avviamento allo sport dei giovani, dalla gestione di squadre sportive all'organizzazione di eventi complessi di notevole rilevanza sociale o sportiva. L'idea vincente è partita dall'osservazione che, se è vero che i più piccoli sono gli utenti più deboli ed esposti al rischio della mobilità, è altrettanto vero che gli stessi sono una risorsa enorme.

Questo non solo per l'ovvia considerazione che sono il futuro della nostra società, ma anche perché attraverso di loro è più facile entrare nelle famiglie, facendone veri e propri "ambasciatori" dei messaggi sociali, in questo caso della sicurezza stradale. Da queste osservazioni, ed utilizzando le risorse e le esperienze che in oltre cento anni di vita l'ACI ha maturato, è nato un know how unico, che si basa prima di tutto sul contatto umano, e riesce così a raggiungere efficacemente la platea dei piccoli utenti della strada.

L'innovazione vincente, che ha permesso e permette a "Karting in Piazza" di raggiungere con maggiore facilità ed efficacia l'attenzione dei piccoli, è stata quella di partire dalla propria natura di Federazione sportiva del CONI con un costante richiamo ai valori dello sport, attraverso la fascinazione dei piloti testimonial. Questa esperienza ha poi un'ulteriore funzione educativa, permettendo ai piccoli di confrontarsi con un'esperienza nuova e quindi di imparare a conoscere meglio se stessi e le proprie abilità psico-motorie, mettendosi alla prova in condizioni di assoluta sicurezza. Un'impostazione innovativa che permette di offrire in modo efficace un insegnamento altamente educativo accolto con entusiasmo dai piccoli allievi, proprio per la specificità del percorso pensato per richiamare interesse ed attenzione sull'argomento e realizzato in una atmosfera gioiosa. Il progetto "Karting in Piazza" utilizza inoltre kart elettrici, all'insegna della sostenibilità.

Il Format teorico, scelto in alternativa all'incontro in presenza all'indomani della pandemia, mantiene in video gli stessi contenuti grazie all'intervento di un istruttore, ma incorpora anche stimoli più accattivanti. Al suo interno è stato infatti inserito il film, prodotto da ACI in collaborazione col Giffoni Film Festival, "Le Regole della Vittoria". Per arricchirlo ulteriormente vi sono anche interventi di più testimonial, a partire dal Campione del Mondo Fl Lewis Hamilton fino ai giovanissimi protagonisti del film (attualmente piloti): Andrea Filaferro e Gabriele Minì.

Il filmato didattico ha una durata complessiva di circa 50 minuti ed è offerto alle scuole anche per una discussione in classe successiva alla visione, completata dalla compilazione di un questionario, su apposita piattaforma online dedicata e personalizzata per ogni evento, all'interno del quale è possibile esprimere idee e valutazioni. Segue quindi la prova pratica in presenza, nel rispetto dei protocolli sanitari vigenti.

“Portiamo 150 ragazzi in piazza a parlare di educazione stradale, insegnando loro il rispetto delle regole della strada, anche in merito al nuovo monopattino elettrico - ha spiegato Lorenzo Riva, presidene di ACI Lecco durante la presentazione -. Abbiamo organizzato questo evento con Aci Italia insieme al Coni: stiamo portando queste giornate in tante piazze italiane; si useranno dei kart elettrici, nel pieno rispetto dell’ambiente”. I ragazzi “vedranno un filmato educativo, per dare un senso importante alla giornata. Il momento più bello sarà, chiaramente, quello che si passerà sui kart: i ragazzi guideranno all’interno di un percorso creato appositamente e impareranno le regole della strada”. ACI “non è solo un ente che raccoglie le tasse, nel cuore ha una collaborazione per la realizzazione di eventi sportivi come il Gp di Monza. Questi eventi possono dare altri piloti di successo alla nostra provincia, come Beniamino”.

“Il Comune di Lecco ha dato il proprio patrocinio molto volentieri, come Amministrazione crediamo moltissimo nello sport come possibilità di educazione - ha aggiunto Emanuele Torri, assessore comunale allo sport e all'educazione -. Il rispetto delle regole insegnato dallo sport è importante per i ragazzi che stanno crescendo: non sono limitazioni, bensì modi per esprimersi al meglio e far emergere il talento. Il progetto è valido perché consente di arrivare alle famiglie a 360°, un po’ come avviene attraverso la scuola; come Amministrazione abbiamo una certa attenzione al tema della mobilità sostenibile”.

Beniamino Bianco, navigator delle gare di rally da 24 anni, ha concluso con una riflessione: “Siamo stati tutti giovani, oggi i ragazzi hanno la voglia di correre in auto. Correre in gara ci sono tutta una serie di regole da rispettare per garantire la sicurezza dei passeggeri; gli incidenti sono tanti: chi guida non capisce il comportamento dell’autovettura, noi lavoriamo per far capire ai giovani le reazioni del mezzo rispetto alle azioni che vengono intraprese”. Sul tema della sostenibilità “anche nel rally stiamo passando all’elettrico, che tra l’altro ha un’accelerazione superiore a quelle con il motore termico. Con questi kart insegniamo a gestire la velocità ai ragazzi; io stesso sono pesante con i miei due figli…”.

