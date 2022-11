Serata con il grande alpinista giapponese Kazuya Hiraide

Il negozio DF Sport Specialist di Bevera di Sirtori è l'unica tappa italiana del tour europeo organizzato da Ternua per presentare Kazuya Hiraide, l'alpinista dei tre Piolets d'Or.

La nuova serata "A tu per tu con i grandi dello sport" si terrà mercoledì 30 novembre alle 20:30.

Si prospetta come un appuntamento da non perdere per gli amanti della montagna, che potranno conoscere in prima persona l'esperienza di questo alpinista giapponese, classe 1979, che dichiara di "non portare avanti sfide eroiche ma sfide di grande bellezza, che riempiono lospirito".

La serata è organizzata in collaborazione con il brand spagnolo Ternua, al quale Kazuya Hiraide si è affidato, oltre 10 anni fa, per la scelta dei materiali tecnici da utilizzare durante le sue spedizioni.

Tre Piolets d'Or

Poco conosciuto in Italia, Hiraide ha una storia tutta da raccontare, a partire dai tre Piolets d'Or, il massimo riconoscimento alpinistico a livello mondiale, che ha ricevuto per le sue imprese alpinistiche.

Nel 2009 il primo, per la prima salita in stile alpino del versante sudorientale del Kamet (7.756 metri, India) con la connazionale Kei Taniguchi, prima donna insignita del prestigioso premio, ritrovata senza vita nel 2015 sul Monte Kurodake.

Il secondo Piolet d'Or arriva nel 2018 per la prima salita in stile alpino della parete nord-est dello Shispare (7.611 metri, Pakistan), questa volta insieme al nuovo compagno Kenro Nakajima. Portare a termine l'impresa non è stato facile, a causa delle cattive condizioni meteorologiche: intense nevicate e valanghe hanno bloccato gli alpinisti in parete per cinque giorni. L'impegno dimostrato, le difficoltà della salita, unite alla bellezza di questa linea hanno convinto la giuria a premiare l'impresa.

L'ultimo Piolet d'Or, ricevuto sempre con Kenro Nakajima, arriva nel 2020 per aver aperto una nuova via sulla parete sud del Rakaposhi (7788m, Pakistan), in stile alpino. La motivazione della giuria: "Sebbene la via non presenti le elevate difficoltà tecniche delle altre vie premiate con il Piolet d'Or, la sua enorme lunghezza, lo stile di salita e la velocità la rende un'impresa degna di questo ambito premio".

A Settembre l'ultima impresa

A settembre il duo Hiraide-Nakajima ha aperto una nuova via, in stile alpino, sulla parete Nord-Ovest, finora inviolata, del Karun Koh (6.977 metri) nella Valle di Shimshal in Pakistan. Approfittando delle condizioni meteo favorevoli, il 19 settembre sono partiti all'attacco della parete di 1800 metri, superando difficoltà stimate di grado AI5. Intorno alle 15.00 del 21 settembre Hirade e il suo compagno di cordata Nakajima hanno raggiunto la vetta.

Quando non è in spedizione, Hiraide lavora per ICI Ishii Sport, una delle più grandi catene di negozi del Giappone dedicata agli sport outdoor. È gradita l'iscrizione alla serata.