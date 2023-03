L'uomo nudo nello spazio. È il curioso tema del prossimo appuntamento al Planetario di Lecco. Niente di sconveniente, intendiamoci. Si parlerà di ciò che accadrebbe al corpo umano nello spazio, esposto al vuoto cosmico senza alcuna protezione. Chiaro che la morte sarebbe questione di istanti, ma sono i meccanismi che la causano a non essere ben conosciuti da tutti.

Li illustrerà il medico Stefano Orsenigo, venerdì 17 marzo (la data, va detto ai superstiziosi, è casuale) alle ore 21. Vuoto, pressione esterna inesistente, radiazioni letali, temperature estreme: il cosmo è meraviglioso, ma non c'è posto più pericoloso se non lo si affronta con tutte le precauzioni del caso. Conoscere i meccanismi e i fenomeni che non lasciano scampo al corpo umano è ovviamente fondamentale per tutelare la salute degli astronauti con le dovute protezioni. Un problema enorme soprattutto nel caso di viaggi molto lunghi come quello che dovrebbe portarci su Marte, nel quale oltre ai problemi fisici subentrano anche quelli psicologici.

Per partecipare occorre prenotarsi dal sito www.deepspace.it. Il pagamento avverrà alla biglietteria del Planetario la sera dell'incontro.