A un anno esatto dalla sua apertura, il Centro Medico SYNLAB San Nicolò Lecco 78 annuncia un appuntamento gratuito dedicato a tutte le donne del territorio. Ripartiranno, infatti, mercoledì 28 settembre i Tè della Salute: incontri privilegiati per informarsi e dare risposta a tanti quesiti legati alla salute e al benessere femminili.

L’appuntamento è presso la sede di corso Carlo Alberto 78 alle ore 18:30 con l’incontro dal titolo “La bellezza oltre lo specchio: dalla medicina estetica alla psicologia”. Saranno presenti il Medico Chirurgo Specialista in Biologia Clinica ed esperto in Medicina Estetica e lo Psicologo che, insieme, approfondiranno il tema tanto delicato quanto importante della bellezza interiore ed esteriore per una donna.

Durante l’incontro si approfondirà il concetto di bellezza con uno sguardo clinico e medico, toccando diversi punti, come la ricerca di un equilibrio tra un’immagine appagante di sé e la propria felicità, la bellezza dermica e come affrontare l’invecchiamento con trattamenti antiaging non invasivi. Ampio spazio verrà dato al confronto con il pubblico presente in sala in virtù dei principi cardine che da sempre contraddistinguono i Tè della Salute: presenza di professionisti a completa disposizione delle partecipanti, informalità e un pubblico ristretto di donne.

Come sempre, la partecipazione è gratuita, ma è necessario iscriversi presso la Segreteria Organizzativa mandando una mail a: elizabeth.rosazza@synlab.it.