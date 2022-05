Altro appuntamento con il Festival della Letteratura di Mandello. Sabrina Grementieri sarà nella piazzetta di Molina (in caso di cattivo tempo nella cantina dell'Enoteca Comini) il 19 maggio 2022 alle ore 18 per presentare il suo ultimo libro, La notte della Concordia, nel decimo anniversario del naufragio della Costa Concordia.

Nel libro il vicesindaco del Comune di Isola del Giglio, Mario Pellegrini, ricostruisce le ore frenetiche a bordo della nave, trascorse nel tentativo di mettere in salvo più persone possibile.

La tragedia

13 gennaio 2012, 21.45. La nave da crociera Costa Concordia, con più di 4.200 persone a bordo, urta uno scoglio delle Scole davanti all'Isola del Giglio. Lo scafo si squarcia e inizia l'inabissamento. Durante uno dei più grandi disastri della storia marinaresca italiana, la maggioranza dei passeggeri si fa dominare da un panico cieco e assoluto. Tuttavia, mentre il caos si scatena e tutti cercano disperatamente di mettersi in salvo, Mario Pellegrini, vicesindaco del comune di Isola del Giglio, è il primo a salire a bordo per soccorrere i passeggeri intrappolati e, dopo sei ore, l'ultimo a tornare a terra: lui, a differenza di molti di loro, sa dove si trova la nave, che fuori da lì c'è la sua isola, che la terra è vicina, e con lei la salvezza. In questo libro, per la prima volta, Mario Pellegrini ricostruisce, assieme a Sabrina Grementieri, quelle ore frenetiche, trascorse nel tentativo di mettere in salvo più persone possibili, fornendo un aiuto determinante per evitare una tragedia ancora più terribile di quella avvenuta. Attraverso il suo sguardo veniamo portati nei corridoi e sui ponti della Concordia, vivendo in presa diretta gli attimi più drammatici, e con lui incontriamo diversi eroi di quella notte, persone che hanno messo a repentaglio la propria vita per gli altri e che Pellegrini e Grementieri hanno rintracciato, per raccontare anche le loro storie, in una cronaca corale che rende conto dell'interezza degli eventi. La notte della Concordia non è un libro alla ricerca di colpevoli, e lascia in disparte i temi arcinoti legati a questa tragedia che hanno affollato le cronache successive al naufragio. Con una forza unica, invece, ci porta nel ventre della grande nave accasciata sugli scogli, ci presenta il dramma delle persone comuni e racconta come pochi, scegliendo di tirare fuori il proprio coraggio, possano fare la differenza.

L'autrice

Sabrina Grementieri è nata a Imola. Diplomata in Lingue e laureata in Scienze politiche a indirizzo internazionale, ha studiato per un anno in Germania, ma il suo grande amore resta l'Italia, Paese dove vive e che ama celebrare nei suoi libri. Tre sono le passioni che l'accompagnano da sempre: i viaggi, la lettura e la scrittura. Ha esordito nel 2016 con La finestra sul mare edito da Sperling&Kupfer e pubblicato anche in Germania. Per Fabbri ha scritto Il calore della neve (2018) ed Esprimi un desiderio (2020).

A condurre il pomeriggio sarà la giornalista lecchese ed esperta di comunicazione Chiara Ratti. L'assessorato alla Cultura del Comune di Mandello ringrazia Confcommercio Assocultura Leggermente.