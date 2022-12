Laboratori di creatività scrittoriale a Lecco

A inizio 2023 due nuove proposte per chi ama scrivere ma soprattutto per chi fa fatica a tirare fuori questo lato di sé o non ha tempo di farlo in settimana. Il tutto, spiega l'autore, "in un clima accogliente e non giudicante, in cui i partecipanti saranno messi a loro agio e guidati in esercizi mirati a estrarre da loro la parte più creativa".

Per riprendere una buona abitudine, in grado di giovare allo spirito e alla mente, ecco due laboratori che da gennaio verranno organizzati a Lecco dal giornalista Stefano Bolotta, che il 12 gennaio proporrà un assaggio della sua "Creatività scrittoriale" con una Open night gratuita.

Dal 26 gennaio spazio a due laboratori alternati ogni giovedì e strutturati ciascuno su tre appuntamenti, che si svolgeranno sempre in via Digione 31 a Lecco. Si tratta di due offerte distinte ma compatibili: "Contaminazioni", per chi predilige un lavoro di gruppo e creare insieme ad altri, e "La Scrittura matta" che invece avrà un occhio di riguardo per il lavoro individuale.

Costi e info

Un singolo laboratorio costa 50 euro. È possibile partecipare a entrambi a un prezzo scontato, 90 euro anziché 100. Fino al 7 gennaio 2023 sarà possibile inoltre regalare a un amico un laboratorio a un prezzo agevolato. Tutte le informazioni a questo sito.