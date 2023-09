Una serata di laboratorio gratuita come "prova". È l'iniziativa varata da Creatività scrittoriale, il progetto di laboratori di scrittura del giornalista lecchese Stefano Bolotta.

I laboratori (qui le modalità) si svolgono ogni giovedì in presenza in via Digione 31 a Lecco (e, in base agli iscritti, il lunedì online) con un calendario prestabilito. I costi variano in relazione alle serate che si vogliono seguire, ma la serata di prova per chi non ha mai partecipato è gratuita.

La proposta

La proposta miscela elementi di scrittura a momenti di introspezione e mindfulness. Le esperienze maturate finora confermano che questo mix può giovare all'autostima e aiuta a relazionarsi in gruppo. Attraverso semplici esercizi di scrittura si punta a valorizzare e migliorare alcune proprie caratteristiche e la capacità di cooperare. Questi incontri sono inoltre momento di scambio e conoscenza, utili a tonificare la mente e l'animo e - sulla base dei feedback - anche a divertirsi.

Il lavoro di gruppo

Fra le tipologie di laboratori proposti, uno dei più apprezzati dal pubblico è "Connessioni": un lavoro di squadra che stimola la sfera creativa e contribuisce a migliorare l'attitudine a operare in team, sfruttando quanto ideato dagli altri e al contempo mettendo la propria rielaborazione al servizio altrui.

Le date dei laboratori di Connessioni sono giovedì 28 settembre, 26 ottobre, 23 novembre e 21 dicembre. Chi volesse partecipare solo a queste potrà usufruire di una promozione con sconto. Tutte le informazioni sul sito.

Per prendere parte ai laboratori di Creatività scrittoriale è possibile scrivere a stefano.bolotta@gmail.com, tel. 339 8255546.