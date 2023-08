Laboratori di scrittura per tutti e ogni settimana. "Creatività scrittoriale", il progetto avviato un anno fa dal giornalista lecchese Stefano Bolotta, cambia pelle e dal 14 settembre 2023 troverà cadenza settimanale. Ogni giovedì verrà infatti proposto un laboratorio in presenza nello studio di via Digione 31, mentre al lunedì ne sarà proposto uno online. A spiegare l'iniziativa è lo stesso promotore.

Numeri incoraggianti

"Il primo anno di Creatività scrittoriale è stato decisamente positivo e oltre le aspettative - spiega Bolotta - Ho proposto sette cicli di laboratori da settembre a giugno, oltre a quattro incontri gratuiti dimostrativi nelle biblioteche per i quali ringrazio le Amministrazioni comunali con cui ho collaborato, e ho ricevuto circa 60 diversi partecipanti. I numeri e i feedback ricevuti mi hanno spinto a far compiere un salto di qualità alla proposta, mettendomi a disposizione ogni settimana".

La proposta

Bolotta ha approntato un calendario di eventi (che alleghiamo in basso) già definito sino alla fine di dicembre. Le tipologie di laboratorio sono quattro: Scrittura matta, ovvero esercizi individuali mirati a sviluppare la componente espressiva e la ricerca di emozioni; Connessioni, esercizi da svolgere in gruppo al fine di creare sinergia, empatia e feeling con gli altri partecipanti; Scrittura a tema, con argomenti di vario genere come filo conduttore; Tecniche di scrittura, con una piccola parte teorica a far da preambolo alla pratica.

Come partecipare

Chi vuole partecipare può scegliere tra diversi "pacchetti" e acquistare due, cinque, dieci o quindici serate. Sul sito del giornalista lecchese si possono trovare tutte le informazioni e i costi. Chi non ha mai partecipato può sfruttare una serata di prova gratuita. Per contatti: 339 8255546, stefano.bolotta@gmail.com. Per iscriversi direttamente si può utilizzare l'apposito form.

Il calendario dei laboratori