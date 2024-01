Un laboratorio per scrivere, ma anche per orientarsi fra lago e montagna riscoprendo le bellezze del territorio. È questa la proposta tematica di inizio 2024 avanzata da Creatività scrittoriale del giornalista lecchese Stefano Bolotta.

Si tratta di un ciclo di quattro incontri (25 gennaio, 8 febbraio, 22 febbraio, 14 marzo) durante i quali "cercheremo di compiere una sorta di tour fra diverse località del Lecchese. Paesaggi, suoni, attrazioni e tradizioni diventeranno spunto per lavorare su sensazioni ed emozioni attraverso la scrittura" spiega il promotore.

Come sempre accade durante questi laboratori, gli incontri costituiranno inoltre occasione di svago, divertimento e conoscenza reciproca.

Come iscriversi

Il laboratorio costa 70 euro, quota che garantisce la possibilità di frequentare (in presenza in via Digione 31 a Lecco oppure online) tutti e quattro gli appuntamenti in calendario. Qualora qualcuno dovesse saltarne uno, potrà recuperare l'accesso perso in un altro dei laboratori in calendario.

Per iscriversi è possibile contattare Stefano Bolotta al 3398255546, via mail a stefanobolotta@gmail.com oppure compilare il form.