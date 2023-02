Laboratorio gratuito di creatività scrittoriale ad Abbadia

Una dimostrazione gratuita dei laboratori di scrittura proposti da Stefano Bolotta, giornalista, si terrà il 15 aprile ad Abbadia Lariana. L'appuntamento è dalle ore 15 alle 17 alla biblioteca comunale sita nel complesso del Civico museo setificio Monti.

Nell'occasione Bolotta illustrerà "Creatività scrittoriale", l'originale proposta avviata nel settembre 2022 che finora sta svolgendo a Lecco, ma che nei prossimi mesi ha intenzione di proporre anche fra Abbadia e Mandello. La prenotazione è comunque necessaria.

"Si tratta di un'opportunità per trascorrere un po' di tempo tra le parole, conoscere nuove persone e 'parlare' a

se stesso - spiega l'organizzatore - Insieme ai partecipanti non ci si sofferma soltanto sulla nascita delle storie; ci si immerge in un ambiente accogliente, privo di giudizio, in cui ognuno può raccontare un po' di sé attraverso la scrittura".

Il prossimo ciclo di laboratori, in partenza il 9 marzo in via Digione 31 a Lecco, è Il viaggio dell'eroe.