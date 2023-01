A Lecco il laboratorio "Connessioni"

A inizio 2023 una nuova proposta per chi ama scrivere ma soprattutto per chi fa fatica a tirare fuori questo lato di sé o non ha tempo di farlo in settimana. Per riprendere una buona abitudine, in grado di giovare allo spirito e alla mente, ecco un laboratorio che a febbraio sarà organizzato a Lecco dal giornalista lecchese Stefano Bolotta.

"I miei non sono corsi, bensì laboratori puri in cui la scrittura è al servizio della fantasia, della capacità di comunicare e relazionarsi con se stessi e con gli altri - spiega Bolotta - Cerco di coinvolgere le persone a sollecitare una parte di sé spesso sottovalutata, l'attitudine a scrivere, sfruttando a volte spunti precisi (per esempio le biografie di personaggi celebri) e a volte percorsi più liberi".

L'originale iniziativa, stando a quanto emerso dai partecipanti, piace per la possibilità di lavorare su alcune abilità tra cui la comunicazione, il relazionarsi in gruppo e l'autointrospezione. Il tutto in un contesto divertente e privo di giudizio.

La proposta

Un unico laboratorio, denominato “Connessioni”, strutturato su quattro serate, tutti i giovedì di febbraio 2023 (2, 9, 16 e 23 febbraio).

Questo laboratorio mira ad allenare l’immediatezza della scrittura e a sperimentare la bellezza di dare vita a testi insieme ad altre persone, creando così nuove connessioni. Si lavorerà sia a livello individuale sia in gruppo, miscelando elementi dei due laboratori in origine programmati.

Costi e info

Il laboratorio si svolgerà sempre dalle 20.30 alle 22.30 in via Digione 31 a Lecco. Il costo complessivo è di 60 euro. Tutte le informazioni su www.stefanobolotta.com .