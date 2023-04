Laboratorio gratuito di scrittura a Mandello, un'occasione "per volersi bene"

Prosegue il tour nei comuni del lago di Stefano Bolotta e della sua Creatività scrittoriale. Il giornalista lecchese continua a coinvolgere le persone, dagli studenti ai pensionati, in laboratori di scrittura creativa ed espressiva. Dopo il successo di partecipazione ottenuto ad Abbadia e Colico, Bolotta sarà in biblioteca a Mandello il 6 maggio dalle ore 15 alle 18, con una dimostrazione gratuita che si inserisce nel calendario degli eventi del Festival della Letteratura organizzato dal Comune di Mandello col grande impegno dell'assessorato alla Cultura.

Nell'occasione Bolotta illustrerà "Creatività scrittoriale", l'originale proposta avviata nel settembre 2022 che finora sta svolgendo a Lecco (e che a breve partirà in parallelo anche con Auser), ma che tra maggio e giugno proporrà anche ad Abbadia Lariana. La prenotazione è comunque necessaria.

"Cerco di miscelare scrittura creativa ed espressiva. Si tratta di un'opportunità per trascorrere un po' di tempo tra le parole, conoscere nuove persone e 'parlare' a se stesso - spiega il promotore - Insieme ai partecipanti non ci si sofferma soltanto sulla nascita delle storie; ci si immerge in un ambiente accogliente, privo di giudizio, in cui ognuno può raccontare un po' di sé attraverso la scrittura".