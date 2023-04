Nuovo appuntamento di Creatività scrittoriale a Lecco. Il progetto ideato dal giornalista lecchese Stefano Bolotta proseguirà ad aprile con il laboratorio "La grande Bellezza".

Cos'è Creatività scrittoriale? Lo spiega lo stesso Bolotta. "Immaginate di essere di fronte a un foglio bianco (o a un computer), ricevere lo stimolo su un tema particolare e provare a scrivere ciò che vi balena in testa. Il tutto senza nessuno assillo o giudizio, con l'opportunità, qualora si volesse, di condividere quanto scritto con gli altri".

L'originale proposta miscela elementi di scrittura creativa a momenti di introspezione e mindfulness. "Le esperienze maturate finora confermano che soprattutto l'utilizzo della scrittura espressiva (immediata e senza grande rielaborazione) rafforza l'autostima e aiuta a relazionarsi in gruppo. Attraverso semplici esercizi di scrittura si punta a valorizzare e migliorare alcune proprie caratteristiche e la capacità di cooperare. Questi incontri sono inoltre momento di scambio e conoscenza, utili a tonificare la mente e l'animo e, sulla base dei feedback, anche a divertirsi".

Il tema del laboratorio di aprile sarà il concetto di Bellezza in tutte le sue forme. L'iniziativa si svolgerà nell'arco di tre serate, sempre di giovedì dalle 20.30 alle 22.30 in via Digione 31 a Lecco: 13 aprile, 20 aprile, 27 aprile.

L'iscrizione al laboratorio costa 50 euro, necessaria la prenotazione contattando l'organizzatore: 3398255546, stefano.bolotta@gmail.com. Info su www.stefanobolotta.com.