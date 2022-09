Laboratorio di scrittura creativa "Lecco e i suoi giganti"

Un laboratorio di scrittura creativa, anzi un laboratorio di "creatività scrittoriale" come lo definisce il suo promotore, il giornalista lecchese Stefano Bolotta. La proposta è originale e ha come titolo "Lecco e i suoi giganti".

"Partiremo da brevi cenni biografici di quattro grandi personaggi lecchesi da ricordare e riscoprire - spiega Bolotta - per compiere un viaggio con le parole, attraverso semplici esercizi di scrittura. Lo scopo è coinvolgere i partecipanti, stimolare fantasia, creatività e padronanza della lingua".

I personaggi oggetto del laboratorio sono l'inventore Pietro Vassena, l'enigmista Giuseppe Airoldi, la poetessa Antonia Pozzi e il pittore Giancarlo Vitali.

L'iniziativa si svolgerà in via Digione 31, al raggiungimento del numero minimo di partecipanti, ogni giovedì dal 22 settembre al 20 ottobre. Per partecipare è necessario contattare l'organizzatore alla mail stefano.bolotta@gmail.com o al numero 3398255546 (preferibilmente via Whatsapp o Telegram). Il costo, 90 euro, si riferisce all'intera esperienza.