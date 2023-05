Un laboratorio per migliorare la propria scrittura. E, come sempre, per stare bene nei confronti di se stessi e insieme agli altri.

A maggio a Lecco un nuovo appuntamento con Creatività scrittoriale, progetto a cura del giornalista Stefano Bolotta, che organizza laboratori di scrittura creativa ed espressiva nel territorio (a maggio in programma anche un ciclo con Auser, "I giganti di Lecco").

Si tratta di "Scrittura Ninja", una proposta strutturata su quattro serate durante le quali verranno forniti alcuni consigli di buona scrittura. Come accade in questi appuntamenti, non in maniera eccessivamente didattica, ma privilegiando la pratica: saranno infatti la base di partenza per intuitivi esercizi di scrittura creativa ed espressiva.

Il laboratorio si svolgerà a Lecco in via Digione 31 nelle serate dell'11, 18 e 25 maggio e del 1 giugno, sempre dalle 20.30 alle 22.30.

L'iscrizione al laboratorio costa 70 euro, necessaria la prenotazione contattando l'organizzatore: 339 8255546, stefano.bolotta@gmail.com. Info su www.stefanobolotta.com.