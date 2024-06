Torna la Lake Arena di Lecco, il palco galleggiante della Malpensata.

Alex Britti a Lecco: biglietti e prezzi

Giovanni Allevi, compositore e pianista di fama internazionale, porterà a Lecco sabato 7 settembre alle 21.30 il suo “Piano Solo Tour” nella splendida cornice della Lake Arena, palcoscenico che affiora dalle acque del Lario.

Il Maestro Allevi, diplomato in Pianoforte e in Composizione e laureato in Filosofia con la tesi “Il vuoto nella Fisica Contemporanea”, ha calcato i palchi delle più importanti sale da concerto del mondo portando il suo grande talento artistico, espressione di un linguaggio universale. Responsabile di un profondo rinnovamento della musica colta, Giovanni Allevi ha saputo riportare l’arte della composizione all’attenzione delle nuove generazioni.

Il suo ritorno, tanto atteso, è anche una risposta di profonda gratitudine verso le centinaia di migliaia di affezionati che fremono per poter rivivere il “filosofo del pianoforte” ed emozionarsi ancora con le sue note romantiche ed il suo tocco inconfondibile.

Quando: sabato 7 settembre alle 21.30

Dove: Lake Arena, Lungolario 4 Novembre, Lecco

Biglietti: su https://leccotourism.it/

25 Eur intero, 20 Eur under 30. Le persone con disabilità pari o maggiore al 75%avranno diritto all’ingresso gratuito a tutti gli spettacoli, previa prenotazione (0341 481142 - teatro@comune.lecco.it) e successiva presentazione del certificato di invalidità. Accesso all’area dell’evento a partire dalle ore 20 presentando il Qr code ricevuto all’atto dell’acquisto. Biglietti disponibili in loco la sera dell’evento a partire dalle 20, fino a esaurimento posti. Il biglietto garantisce un posto a sedere. Non è consentito stare in piedi nell’area evento.

In caso di maltempo: il concerto è spostato al Palataurus (viale Giacomo Brodolini, 35) alla stessa ora e i biglietti restano validi.

Maggiori informazioni: servizio cultura e grandi Eventi del Comune di Lecco (0341 481142 - teatro@comune.lecco.it)

