Tante emozioni e balli scatenati al Palataurus con il Latin Fitness Party

Successo per il "Latin Fitness Party" targato Lecco. L'atteso evento ha portato in scena al Palataurus nel pomeriggio di sabato 24 febbraio il mondo della danza latino americana e non solo. Emozioni, musica, balli e soprattutto tanta energia hanno conquistato gli oltre 140 partecipanti che hanno fatto registrare il sold out, oltre al pubblico presente sugli spalti.

Le danze - è il caso di dirlo - si sono aperte alle 14 con le registrazioni. Sul palco è poi salito un team di ragazzi professionisti del mondo latino americano che ha proposto una special class molto coinvolgente e apprezzata dai partecipanti. E poi ancora lo show di ballo e fitness con gli organizzatori che si sono detti molto soddisfatti del risultato dell'evento, durato oltre due ore.

"Il Latin Fitness Party ha riunito tutti gli appassionati del mondo latino americano, proponendo una serie di attività musicali legate al genere - ha spiegato Anna Sacco, impegnata nell'organizzazione insieme ai colleghi del centro Informa 2.0 e a Salvatore De Gennaro - L'evento è andato benissimo, più di quello che ci aspettavamo. Eravamo in tantissimi, circa 140 partecipanti, senza dimenticare i numerosi spettatori venuti ad applaudire lo spettacolo".

"I ragazzi ospiti sono stati bravissimi, quindi ringraziamo loro, tutti i collaboratori e gli sponsor che ci hanno sostenuto con entusiasmo - aggiunge Anna - Siamo insomma felicissimi dell'esito di questa terza edizione che ha visto partecipare molti lecchesi, ma non solo. Diversi iscritti sono arrivati infatti anche dalla Brianza, da Varese e qualcuno perfino da Genova e Torino. Stiamo crescendo ogni anno di più e ora guardiamo già avanti. L'obiettivo è infatti quello di riproporre l'evento anche l'anno prossimo facendolo diventare una convention di primo piano nel settore del ballo latino americano e non solo".