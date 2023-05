"Delitt imperfett in Cà Fiaschett", commedia brillante al Lavello

"Delitt imperfett in Cà Fiaschett". Questo il titolo della commedia brillante che andrà presto in scena al monastero del Lavello sul lungoadda di Calolziocorte. L'appuntamento è in programma per sabato 27 maggio alle ore 21, con ingresso libero e aperto a tutti.

Lo spettacolo si articola in due atti ed è liberamente tratto dall'opera "Delitto imperfetto in Casa Fiaschetto". L'iniziativa è proposta dall'associazione Amici del teatro e dello sport di Monticello Brianza, in collaborazione con la Fondazione Monastero di Santa Maria del Lavello. Le proposte aggregative e culturali continueranno anche nelle prossime settimane.