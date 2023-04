"Il benessere visivo dei giovani studenti" al Lavello

Il benessere della vista protagonista al Lavello. La fondazione monastero di Santa Maria del Lavello, con il contributo di Ottica Rolin e Hoya Lens Italia, organizza infatti un seminario di informazione e formazione per docenti e genitori delle scuole dell’infanzia, primaria e medie dal titolo "Il benessere visivo dei giovani studenti - Saper riconoscere i problemi visivi nel bambino e prevenire disturbi di apprendimento".

L'appuntamento è per giovedì 4 maggio alle ore 17 nel complesso religioso in riva all'Adda a Calolziocorte. Perché è importante fare prevenzione? "Tenere sotto controllo la miopia, difetto visivo in crescita esponenziale negli ultimi decenni, è un problema di salute pubblica - spiegano i promotori dell'incontro aperto al pubblico - L’Oms stima che il numero delle persone miopi nel mondo possa salire a 2,5 miliardi da qui a 10 anni, arrivando fino a 5 miliardi nel 2050: il 50% dell’intera popolazione mondiale. Numeri così grandi che fanno già parlare di un’epidemia di miopia, un disturbo da contenere perché tende a peggiorare, con il rischio di sviluppare in età adulta possibili patologie oculari come il distacco di retina e la maculopatia".

C'è poi un legame tra i disturbi dell’apprendimento nei bambini e la vista? "I bambini in età scolare e prescolare possono riscontrare disturbi dell’apprendimento di diverso tipo e alcuni di questi disturbi possono essere collegati a difetti visivi come la miopia: un bambino che vede bene a tutte le distanze e con entrambi gli occhi, è un bambino che potrà guardare la lavagna e scrivere sul suo quaderno senza incertezze, leggere un testo con un grado sempre maggiore di autonomia, scorrere lo sguardo tra le righe, catturare e comprendere i concetti chiave, interagire con l’insegnate e con i compagni con la giusta dose di sicurezza".

"Il benessere visivo aiuta quindi il bambino a partecipare serenamente alla lezione, a non rimanere indietro, a socializzare con spontaneità e vivere l’esperienza scolastica con positività, curiosità e ottimismo. Proprio per questo motivo - aggiungono gli organizzatori del seminario di informazione - la figura dell’insegnante diventa fondamentale per sapere riconoscere in giovanissima età eventuali disturbi visivi nel bambino e da qua l’importanza di una preparazione adeguata". Grazie a studi scientifici e alla fiducia di numerosi professionisti della visione, oggi è dunque possibile non solo correggere la miopia, ma anche gestirne la sua progressione.

Il programma

Ore 16.30: accoglienza partecipanti

Ore 17.00: saluti

Ore 17.10: la miopia, segni e sintomi di allarme in un bambino come riconoscerli. Il fondamentale apporto degli Insegnanti, quali strumenti a loro disposizione. Relatrice: dottoressa Monica Stoppani, responsabile del servizio strabismo dell’infanzia e dell’adulto dell’ospedale San Raffaele di Milano

Ore 17.40: protocollo di gestione delle lenti e del soggetto miope in età evolutiva. Relatori: team di Ottica Rolin

Ore 18.15: Le lenti MiyoSmart: correggono la miopia e possono rallentarne la progressione. Relatrice: Elisa Gozzini, medical relation specialist - Hoya Lens Italia. Spazio alle domande. Cocktail

Ore 19.30: parola agli oculisti e pediatri.

Per ulteriori informazioni e pre iscrizioni (non obbligatorie) è possibile contattare il numero 0341 1590101 o scrivere alla mail segreteria@fondazionelavello.org