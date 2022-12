La magia del Natale al monastero del Lavello

Al monastero del Lavello arriva Babbo Natale, per la gioia di grandi e (soprattutto) bambini. L'appuntamento è in programma per sabato 17 (dalle ore 13.30 alle 17) e domenica 18 dicembre (dalle 9 alle 17) nel complesso religioso di Calolziocorte. L'iniziativa dedicata alla magia del Natale è organizzata dalla Fondazione di Santa Maria del Lavello guidata da Roberto Monteleone in collaborazione con la Locanda Leonardo, gli Amici del Cuore, il Centro culturale il Lavello, il Gruppo artistico per il Natale (Gan) e gli alpini del gruppo Pippo Milesi. E proprio le penne nere di Calolzio prepareranno anche cibi da asporto. "Cari bambini, bravi e biricchini, vi aspetto tutti al monastero del Lavello - è l'appello di Santa Claus - Correte! La magia del natale vi aspetta".