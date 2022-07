Le Ferrari sono pronte a dare spettacolo al Lavello. Domenica 24 luglio si terrà infatti una sfilata - raduno di Testarossa a Calolziocorte, con protagonista il Ferrari Club della vicina Caprino Bergamasco. Il programma dell'evento dal titolo "Le Rosse al Monastero del Lavello" prevede la partenza delle auto proprio da Caprino, con ritrovo in piazza Vittorio Veneto, alle ore 9.30. Per le 10 è previsto l'arrivo al Monastero del Lavello dove si terrà una visita guidata. A mezzogiorno sfilata per il centro del paese e trasferimento al ristorante.

La manifestazione terminerà quindi intorno alle 16 con i saluti dei partecipanti. "Le Rosse al monastero del Lavello" è organizzata dalla Scuderia Ferrari Club di Caprino Bergamasco e dalla fondazione Monastero di Santa Maria del Lavello guidata dal presidente Roberto Monteleone. Tutta la popolazione è invitata. Sempre al Lavello nei prossimi giorni ripartirà inoltre la rassegna Cinema nel chiostro.