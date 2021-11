Loris Lazzati presenta "Navigatori e stelle"

Prezzo non disponibile

Loris Lazzati presenta il suo libro "Navigatori e stelle". L'incontro si terrà in presenza presso la sede de "La Semina" presso il Piazzale del Polo Culturale, via San Gottardo 1, Frazione di Arlate, Comune di Calco, e sarà anche trasmessa in streaming agli indirizzi Facebook e Youtube de "La Semina".

Il racconto delle grandi esplorazioni per mare attraverso le voci e le emozioni dei protagonisti, la sfida dell'orientamento con le stelle per trovare posizione e rotta su mari ignoti e sconfinati, la scoperta di nuove terre e la costruzione di una nuova mappa del mondo. Sono i temi del libro "Navigatori e stelle" di Loris Lazzati, ed. Geo4map (spin-off di De Agostini, collana Libreria Geografica), di freschissima uscita.

Il volume, di 288 pagine con una ricca iconografia, parte dall'antica navigazione polinesiana per passare alle civiltà Mediterranee con particolare riguardo alle missioni più ardite (Annone sulle coste occidentali dell'Africa, Pitea nell'Atlantico settentrionale). Segue il Medioevo con le navigazioni vichinghe, quelle arabe e la rivoluzione della bussola. Terzo e quarto capitolo sono dedicati all'epoca delle scoperte geografiche dalle prime missioni portoghesi fino alla circumnavigazione magellanica. La ricerca della Terra Australis, la conquista del Pacifico, le esplorazioni olandesi e i passaggi artici sono trattati ampiamente nel capitolo 5, che si conclude con l'avvento di una nuova rivoluzione: quella del sestante e degli strumenti ottici.

L'epica sfida della longitudine è l'avvincente tema del sesto capitolo, mentre il settimo, nettamente il più corposo, dalle missioni di Bering nel Nord Pacifico e da quelle francesi in Polinesia si accentra poi sul più grande navigatore di ogni tempo: James Cook, con il quale la navigazione astronomica giunge a piena maturità. L'ultimo paragrafo affronta l'ultima rivoluzione pre tecnologica, quella delle rette d'altezza.

Il libro ha un'introduzione scritta da Luca Perri. Loris Lazzati, giornalista lecchese, è responsabile della programmazione del Planetario di Lecco.